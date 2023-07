LIVE Tour de France | Jumbo-Visma slaat toe op Tourmalet: alleen Pogacar kan de gele trein volgen

Stoelriemen vast, want een dag na de eerste bergrit gaat het opnieuw de hele dag op en af. Voor het eerst in deze Tour de France is er een aankomst bergop, maar niet voordat de renners eerst nog de Col d'Aspin en Col du Tourmalet over moeten. Volg de zesde etappe in ons liveblog!