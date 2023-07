LIVE Tour de France Femmes | Slotfase breekt aan: Jumbo-Visma wil Vos in stelling brengen

Nog 21 kilometer te gaan

Opnieuw een valpartij. Adegeest gaat deze keer onderuit. Ze heeft zichtbaar last van haar rug. Even puffen en steunen en op adem komen. De kopgroep van drie is nog altijd op de vlucht. Het peloton voert weer het tempo op. De voorsprong is nog één minuut. Jumbo-Visma bepaalt het tempo en wil Vos in stelling gaan brengen.