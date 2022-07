Live Tour de France | Bewaren de klassementsmannen het vuurwerk voor op de Alpe d’Huez?

Speel mee met ons Tour Wielerspel en maak kans op mooie prijzen

Op vrijdag 1 juli begint de 109de editie van de Ronde van Frankrijk, niet in La Douce France maar op Deens grondgebied. Nog nooit begon de Tour in Denemarken, in Kopenhagen om precies te zijn. Namens Nederland zijn onder anderen Mathieu van der Poel, Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle en Bauke Mollema de blikvangers. Maak de Tour nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Ga de uitdaging aan met al je vrienden, familie en collega’s en maak kans op mooie prijzen, waaronder een prachtige racefiets.

22 juni