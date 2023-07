LIVE Tour de France | Bergkoning Neilson Powless pikt punten mee, kansen voor Mathieu van der Poel

💚 Fierce battle for the green jersey in the peloton! 🇧🇪 @JasperPhilipsen grabs 13 points ahead of 🇦🇺 @sam_welsford behind the breakaway.



💚 La bataille pour le maillot vert fait rage dans le peloton ! 🇧🇪 @JasperPhilipsen empoche 13 points devant 🇦🇺 @sam_welsford.#TDF2023 pic.twitter.com/vRjLxaNJAm