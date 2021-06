LIVE | Schelling in de bollen direct weer actief op weg naar Mûr de Bretagne, wat kan Van der Poel?

Alaphilip­pe telde af tot de finish: ‘Nog een kilometer, nog 800 meter’

26 juni Met een indrukwekkende krachtsinspanning veroverde Julian Alaphilippe zaterdag de eerste gele trui in de 108ste Tour de France. De wereldkampioen deed dat met zijn specialiteit, een aanval bergop in de eerste etappe met finish in Landerneau. De slotklim van 3 kilometer was voor hem genoeg om alle concurrenten uit het wiel te rijden.