LIVE | Ploegen van Sagan en Trentin willen Bennett op achterstand houden

Sprinters kunnen in kaarsrech­te lijn naar de finish in Poitiers

9 september Voor de sprinters is ook de finish van de elfde rit in de Tour de France op maat gemaakt. Meer nog dan op Île de Ré, waar Sam Bennett dinsdag de ritzege pakte. In Poitiers, voor de derde keer finishplaats, ligt een kaarsrechte laatste rechte lijn van 1,2 kilometer.