LIVE | Peloton geeft groepje met Van Baarle de ruimte

Eindelijk weer een kans voor de sprintka­non­nen: dit is de etappe van vandaag

9:06 De sprinters in de Tour de France die de bergen zijn doorgekomen krijgen eindelijk weer een kans op dagsucces. De negentiende etappe is zeker niet vlak, maar echte cols ontbreken in de 166,5 kilometer tussen Bourg-en-Bresse en Champagnole. In de laatste 10 kilometer loopt de weg lichtjes naar beneden. De finish wordt verwacht rond half 6.