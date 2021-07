LIVE | Kuss in Pyreneeën hard op weg naar nieuw dagsucces voor Jumbo-Visma

Waarom Cavendish op jacht naar record Merckx elke dag knuffels tekort komt

9 juli Mark Cavendish kan vandaag het rittenrecord van Eddy Merckx in de Tour de France evenaren. Zonder de sprinttrein van Deceuninck - Quick Step, met afstand de beste ter wereld, was de legendarische Belg nooit in zicht gekomen.