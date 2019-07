LIVE | Eerste renners onderweg in tijdrit, Asgreen razendsnel

Van Aert hield zich in voor tijdrit: ‘Voel me nog zeer goed’

18 juli Zeker na het uitvallen van Rohan Dennis liggen er vrijdag in Pau in de enige individuele tijdrit van deze Tour de France kansen voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma is in topvorm en bleek in het Critérium du Dauphiné al een begenadigd tijdrijder.