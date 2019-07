LIVE | Drie Fransen en Belg in vroege vlucht op weg naar Toulouse

Geen WK op de weg voor Van Aert, wel veldritten

11:01 Een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaat er tijdens het WK op de weg niet van komen. Van Aert herhaalde gisteren tijdens de rustdag van de Tour de France dat de WK-race van eind september in het Britse Yorkshire niet in zijn planning past. ,,Ik wil vakantie. Ik heb dat ook nodig. En ik wil in de winter weer veldrijden’’, zegt Van Aert in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.