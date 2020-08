LIVE | Bekijk hier de tweede aflevering van In Het Wiel met Steven Kruijswijk

Julian Alaphilippe won vandaag de tweede etappe in de Tour de France in Nice, waar het een stuk beter weer was dan gisteren. Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld blikken samen met Steven Kruijswijk terug op de etappe en bespreken hoe het met de renner van Jumbo-Visma gaat.