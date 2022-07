Lead-out van Fabio Jakobsen haalt tijdslimiet niet in bloedhete etappe Tour de France

De 37-jarige Mørkøv reed de etappe nog wel uit, maar was dus niet op tijd binnen. Voor hem zit de Ronde van Frankrijk erop. Morgen is de derde en laatste rustdag, vervolgens begint de slotweek.

Door het wegvallen van Mørkøv bestaat het peloton in de Tour nog uit 152 renners. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) gingen niet van start in de vijftiende rit, terwijl Steven Kruijswijk letterlijk uitviel.



Mørkøv was bezig aan zijn zevende Tour de France. Alleen in 2016 haalde hij ook niet de finish in Parijs. Jakobsen zal het in de slotweek zonder zijn vaste lead-out moeten doen.