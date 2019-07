Langzaam dringt het door: Kruijswijk kan de Tour winnen

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg



Steven Kruijswijk zelf zit nog op de top van de Tourmalet bij de dopingcontrole. Daar krijgt Julian Alaphilippe opnieuw een gele trui en wordt Thibaut Pinot op het podium gehuldigd als derde renner in de Tour-historie die een etappe boven op de Tourmalet wint. Maar nadat Kruijswijk zijn plas in heeft geleverd, springt hij op de fiets naar de teambus, die 4 kilometer onder de top staat.



Kruijswijk en zijn ploeggenoten George Bennett en Laurens de Plus hebben in de laatste kilometers van deze Pyreneeënrit laten zien dat zij in de bergen misschien wel de sterkste ploeg vormen. Alleen Pinot en Alaphilippe weten met de finish in zicht bij Kruijswijk weg te rijden. Zij pakken een paar tellen. De rest van de favorieten verliest fors tijd op Kruijswijk. Thomas zo’n halve minuut, maar door mannen als Nairo Quintana en Adam Yates kan nu al een streep. Na de Tourmalet staat Kruijswijk derde en mag hij dromen van meer.