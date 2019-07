Kruijswijk negende Nederlander op Tour-podium

Joop Zoetemelk is de enige andere Nederlander die in Parijs als eindwinnaar werd gehuldigd. Dat gebeurde in 1980 nadat hij al vijf keer als tweede was geëindigd. Die positie bezette hij in 1982 nog een keer. Hennie Kuiper werd twee keer tweede in Parijs: in 1977 achter de Fransman Bernard Thevenet en in ‘80 achter Zoetemelk.