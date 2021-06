Kruijswijk en Gesink: oudgedienden en vrienden ‘met sterke kop’

Door Daan Hakkenberg



Het is een luxe die weinigen gegeven is: de Tour de France voorbereiden samen met een van je beste vrienden. ,,We hadden samen met de Kruijswijks hier aan de overkant van de weg een mooi huis gehuurd,’’ zegt Robert Gesink over de eerste week van het trainingskamp in het wintersportoord Tignes. En het was volle bak in het chalet want ook de gezinnen waren mee. Steven Kruijswijk met zijn Sophie en de kinderen Perre en Feline, Gesink met zijn vrouw Daisy en Anne en Bram. Gesink: ,,Heel gezellig, de kids trekken ook goed met elkaar op. En op een gegeven moment zijn Steven en ik maar weer gaan fietsen.’’