‘Klassementsrenner’ Teunissen: Dit is het resultaat van beleid

,,Het is mooi dat we in de laatste honderden meters de zege zagen aankomen en het meteen na de streep met zijn allen konden vieren. Dit is ook een zege van iedereen die hierbij betrokken is. Er is jarenlang aan de ploegentijdrit gewerkt, in alle opzichten. Dat gaat van de tijdritpakken, tot de fietsen, tot testen in windtunnels en de ideale positie zoeken.”



Het team groeit en groeit en kreeg er dit jaar ook nog specialisten als Tony Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden uit Duitsland, en de Belg Wout van Aert bij. ,,Tony heeft zo veel ervaring en deelt dat graag met ons. En Wout, die zie ik in de derde etappe meestrijden om de ritzege. Dan zou ik de trui inderdaad kwijt zijn, maar dan ben ik ook gelukkig.”



En, mits hij beter slaapt dan in zijn eerste nacht als geletruidrager, is Teunissen zelf in Épernay misschien ook wel kanshebber. ,,Laat ik het zo zeggen: vooraf had ik mezelf in de openingsweek misschien wel de meeste kansen gegeven op de derde dag.”