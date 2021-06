Kelderman is klaar voor de Tour: ‘Voel me top en heb zin om te vechten voor een goed resultaat’

Met de resultaten van de afgelopen weken zit het wel goed voor Kelderman. In de Dauphiné finishte hij als vierde in het eindklassement. Ook in de Ronde van Catalonië (vijfde) en de Ronde van Romandië (10e) liet Kelderman mooie dingen zien.



Vorig jaar finishte Kelderman als derde in het eindklassement van de Giro, na ploegmaat Jay Hindley en winnaar Tao Geoghegan. Nu is hij de enige kopman voor zijn team Bora-hansgrohe. ,,Of ik nerveus ben? Nou, niet echt. Ik was al vaker de kopman voor het klassement bij mijn vroegere ploeg in de Vuelta of andere koersen. Ik denk dat die rol me wel ligt, het geeft me niet meer stress, maar natuurlijk, dit is de Tour de France, de grootste rittenkoers van het jaar, dus dat maakt het net iets specialer. Je legt jezelf als renner altijd druk op, dat hoort bij de koers. Er is wel wat gezonde stress, maar ik kijk er vooral ook naar uit. Ik weet wat me te doen staat, ik heb een paar sterke renners rond mij, een paar goede klimmers en ik focus op mezelf. Ik voel me alleszins goed, heel goed zelfs en we zien wel wat er gebeurt.”