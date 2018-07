'Kasseien? Ik ben hier voor de ploeg'

Lisette van der Geest



Terpstra (34) is weer in de Tour. Dat is niet omdat er volgende week zondag een kasseienrit op het programma staat. Het is ook niet omdat de omstandigheden in de grootste wielerronde van het jaar veranderd zijn. Het soort parkoers en de toegenomen controle door ploegen in het peloton bieden aanvallende renners met hun kracht op het vlakke, zoals Terpstra, nog steeds minder kans. Maar Terpstra had ‘er opeens weer zin in eigenlijk’, zegt hij.



,,Het is toch een belangrijke wedstrijd. Dit jaar gaat het gewoon goed en het gaat nú ook goed, dus ik wil me hier laten zien.” Ondertussen vraagt iedereen hem naar de negende etappe, de rit van Arras naar Roubaix met vijftien kasseistroken. Maar Terpstra zegt nog niet zo ver te kijken. ,,De kasseien zijn aantrekkelijk, natuurlijk is dit een speciale rit, maar het is pas over een ruime week en ik wil van dag tot dag kijken.”