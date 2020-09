Kanshebber Bol: ‘Het wordt een nerveuze etappe, waaiers liggen op de loer’

De nuchtere Bol maakte zich vanmorgen ook niet druk toen de organisatie de uitslagen van de coronatesten bekend maakte. Geen enkele renner testte positief op het coronavirus, dus mocht Bol gewoon vertrekken ,,Ja, ik had het wel verwacht, maar het is toch wel fijn dat je de bevestiging krijgt dat je gewoon van start mag gaan", zegt Bol. ,,Eerlijk gezegd was ik alleen maar bang voor een vals-positieve test.”



In de openingsrit eindigde Bol knap als derde achter Alexander Kristoff en Mads Pedersen. In de vijfde etappe was alleen Wout van Aert sneller dan de Sunweb-renner, die perfect door de laatste kilometers werd geloodst door zijn ploeggenoten. Veel kansen volgen er niet meer voor Bol en zijn sprintcollega's. ,,Soms kijk ik wat verder vooruit, maar meestal pas de avond ervoor kijk ik of er kansen liggen. Vandaag is zo'n dag, al verwacht ik dat er ook waaiers op de loer liggen. Het zal een nerveuze etappe worden.”