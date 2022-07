Kansen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen verdampen: ‘De Champs-Élysées? Dan moet ik Parijs wel halen’

Door Daniel Dwarswaard en Daan Hakkenberg



Als Dylan Groenewegen over de finish komt in Saint-Etienne pakt hij een blikje sinas aan van de verzorger, maar rijdt hij direct door. Hij stopt nog even aan het hek bij zijn vader Gerrie, maar is daarna direct vertrokken naar de teambus. Groenewegen is zichtbaar geïrriteerd na de gemiste kans op een tweede ritzege deze Tour. Mads Pedersen wint vanuit de kopgroep de etappe, terwijl de ploeggenoten van Groenewegen gek genoeg pas (te) laat op kop rijden om de vluchters te pakken.