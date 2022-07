Kamikazeaanval Van Aert bewijst dat Jumbo bereid is alles op te offeren

Actiefilm, voorlaatste scène. De hoofdrolspeler in zijn strakke gele pak heeft al een uur of twee schietend, meppend en hakkend in de rondte gebrommerd, als hij plotseling halt houdt. Hij kijkt om zich heen en beseft dat hij is omsingeld. Overal om hem heen: zombies. Of robots. Of, van mijn part, aliens. Ze sommeren hem om zich over te geven. Dramatisch muziekje, close-up. Brommerman schudt zijn hoofd en draait het gas nog maar eens open. Als hij ten onder gaat, dan is het strijdend.