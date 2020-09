Jumbo-Visma rookt de concurrenten één voor één uit

VIDEO Sun­web-revelatie Hirschi soleert fraai naar dagsucces in langste rit

10 september Tweede in rit twee, derde in rit negen: twee keer eindigde Marc Hirschi al in de top-drie in deze Tour de France. Drie keer bleek scheepsrecht, want in de twaalfde etappe was het toch raak voor de revelatie van Team Sunweb. De 22-jarige Zwitser ging in de langste etappe op de laatste beklimming in de aanval en kwam solo over de finish in Sarran.