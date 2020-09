Jumbo-Visma rekent op zware dag: ‘Zullen zeker aanvallen komen’

Een maand geleden overklaste Jumbo-Visma in de Tour de l’Ain de concurrentie. Roglic schreef de etappekoers op zijn naam en boekte twee ritzeges, onder meer op de slotdag op de Grand Colombier. ,,Het deed enorm veel deugd om er te winnen na zo’n lange pauze”, zo blikte Roglic even terug. ,,Ik reed er, samen met mijn ploegmaten, al op een zeer hoog niveau. Het is fijn om vast te stellen dat we een maand later nog steeds heel sterk koersen, al verwacht ik wel dat er zondag nog harder zal gekoerst worden dan vorige maand. Die koers gaf vertrouwen en dat stemt me hoopvol. Het eerste doel is om te overleven, we zien wel hoe de wedstrijd zich verder ontwikkelt en welke kansen zich eventueel aandienen. Er zullen zeker aanvallen komen. We moeten met zo veel mogelijk mannen mee zitten in de finale.”

Dumoulin: Mijn topniveau moet nog komen

Eén van die mannen wordt Tom Dumoulin, die zich volledig in zijn knechtenrol schikt na zijn mindere passage door de Pyreneeën vorige week. De Limburger staat nu twaalfde in het klassement, op 4.32 van zijn ploeggenoot in het geel. ,,Op dit moment hebben we de afspraak dat ik nog elke keer ‘volle bak’ naar de finish rijd, ook al word ik gelost”, zegt Dumoulin. ,,Totdat het echt geen zin meer heeft. Maar nu wil de ploeg dat ik nog een beetje goed sta in het klassement, want je weet nooit hoe het loopt.”



Zondag wordt een zware dag, maar Dumoulin acht zich klaar om opnieuw de rol van ‘superknecht’ te spelen. Er is ook progressie merkbaar in vergelijking met de Pyreneeën. ,,Ik ben tevreden dat het beter gaat dan in de eerste week”, zegt Dumoulin. ,,Ik weet dat ik nog beter kan, maar op dit moment lukt me dat niet. Mijn topniveau moet nog komen, maar voor nu is het prima en ga ik mijn stinkende best doen om Primoz te helpen. Het geeft me enorm veel voldoening dat hij het zo goed doet en iedereen van de ploeg wil zich echt ‘smijten’ voor hem.”