Jumbo-ploegleider Van Dongen krabbelt overeind: ‘Vallen, opstaan en sterker terugkomen’

Kwiatkow­ski na een-twee­tje Ineos: ‘Laatste kilometers met kippenvel gereden’

17 september Met de armen om elkaar heen geslagen en een grote glimlach op het gezicht, bolden ploeggenoten Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz vanmiddag als eersten over de streep in La Roche-sur-Foron. Het Ineos-duo kwam in een kopgroep als beste uit de strijd, met Kwiatkowski als uiteindelijke winnaar. ,,Het was een ongelofelijk dag die ik nooit zal vergeten.”