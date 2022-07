Jonas Vingegaard weerstaat aanvallen Tadej Pogacar, Michael Matthews wint enerverende Tour-etappe

Het begin van de etappe was ronduit spectaculair te noemen. Vooraf was al een levendige strijd verwacht om een plek in de kopgroep, maar dat Tadej Pogacar op 180 kilometer zou gaan versnellen, dat hadden er niet veel aan zien komen. Ook Jumbo-Visma niet, want de ploeg van geletruidrager Jonas Vingegaard werd verrast door de actie. De Deen heeft echter Wout van Aert als ploeggenoot en zo kon de eerste schade worden hersteld. Met Primoz Roglic, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck gingen er wel drie Jumbo’s overboord.

Het peloton werd door alle aanvallen flink uitgedund, terwijl het tempo op de eerste klimmetjes enorm hoog lag. Pas toen er na een uur koers op de Côte de Châtaignier een flink groep weg wist te rijden, kreeg Jumbo weer grip op de koers. De weg werd geblokkeerd en de rust keerde terug. Zo reed een kopgroep met onder meer Bauke Mollema snel weg, terwijl Roglic en co weer aansluiting vond bij het peloton.

Volledig scherm Jonas Vingegaard (l) en Tadej Pogacar. © AFP

De koplopers kregen flink de ruimte en sloegen een gat van ruim tien minuten. In die groep naast Mollema ook onder meer Louis Meintjes, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran en Michael Woods. Die eerste was voor de rit de nummer vijftien in het algemeen klassement en deed dus goede zaken.

Op ruim 50 kilometer van de streep reed Michael Matthews weg bij zijn metgezellen. Hij reed even solo en kreeg toen Andreas Kron, Felix Grossschartner en Luis Leon Sanchez mee. Bauke Mollema kon het tempo niet meer volgen en moest zijn voormalige metgezellen laten gaan.

Lees ook: Steven Kruijswijk over spectaculaire start met aanval Tadej Pogacar: ‘Het was alle hens aan dek’

Op de slotklim kwam Matthews opnieuw solo aan de leiding, maar toen Alberto Bettiol vanuit de achtergrond voorbij kwam, leek het gedaan met de Australiër. De Italiaan ontplofte echter en Matthews pakte de rit alsnog. Mollema kwam uiteindelijk als negentiende over de streep.

Volledig scherm Michael Matthews heeft zijn ritzege te pakken. © REUTERS

Bij de klassementsmannen probeerde Pogacar het verschil te maken op de slotklim, maar Vingegaard hield stand. De twee reden wel weer weg van hun concurrenten.

Caleb Ewan had het na zijn val van gisteren bijzonder moeilijk. De Australische sprinter moest zijn collega's al snel laten gaan en reed lange tijd in zijn eentje voor de bezemwagen uit. Halverwege de etappe besloot Lotto dat er drie ploeggenoten op Ewan zouden wachten en dat hielp. Ruim 39 minuten na Matthews kwamen de vier over de finish.

,,De etappe is het verhaal van mijn loopbaan; het ging zo vaak op en neer”, zei Michael Matthews na afloop. ,,Maar mijn mijn vrouw en mijn dochter bleven in mij geloven. Ik ben zo vaak teruggeslagen, en weer opgestaan. Deze zege is voor mijn dochter. Ze is vier jaar oud. Ik wilde haar laten zien waarom ik zo vaak weg ben en waar ik dat voor doe.” Dylan Groenewegen, winnaar van de derde etappe, deelde in de teamvreugde. ,,Onze Tour was al redelijk geslaagd, maar nu helemaal.” ,,Het was niet echt leuk nee”, zei Bauke Mollema. ,,In ieder geval voor mij niet. Het duurde heel lang voor we wegreden en toen was voor mij het beste er wel weer af. Het werd een moeilijk verhaal en de benen waren niet goed genoeg meer.” Bekijk hier het interview met Bauke Mollema na afloop van de etappe”

Volledig scherm Etappe 14. © Tour de France

