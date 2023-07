Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar delen favorietenrol in Tour: ‘Kijken wie het meest van de Alpen houdt’

,,Ik denk dat het een mooi duel is. Het is leuk dat we iedere dag de strijd aangaan. De ene dag is hij beter en de andere dag ben ik dat. Het wordt een spannend gevecht op weg naar Parijs. Ik denk niet dat er één favoriet is. Ik denk dat we dat beiden zijn”, zei de Deense renner op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Vingegaard pakte in de eerste week op de Col de Marie Blanque tijd op Pogacar. Maar zijn Sloveense rivaal maakte tot twee keer toe het verschil kleiner. Vingegaard heeft 17 seconden voorsprong op Pogacar. De titelverdediger is hier tevreden mee. ,,Ik had verwacht dat ik op achterstand zou staan, maar deze situatie is beter. Ik had een paar goede etappes, maar ik denk dat mijn etappes nog komen. Ik ben in goede vorm. Ik wist dat ik direct aan de bak moest. Ik was er klaar voor om het gevecht aan te gaan.”

Volgens Vingegaard zal de vermoeidheid een rol gaan spelen in de komende weken. ,,In de eerste week speelt dat nog niet, maar de komende dagen zal het erger worden. Het zijn zware dagen, veel klimmen en lange etappes. Die zullen een verschil gaan maken.”

Dylan van Baarle en Wout Poels bespreken hun ervaringen in de Tour.

Pogacar voelt zich elke dag verbeteren

Pogacar was de grote man in het voorjaar dat abrupt werd afgebroken na een val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij breuken in zijn linkerpols opliep. Voor de Tour kwam hij alleen nog in wedstrijdverband in actie op de nationale kampioenschappen van zijn land. Zowel in de wegkoers als in de tijdrit was hij de beste. ,,Ik denk ook niet dat de basis van het voorjaar weg was. En die was ook nog eens heel goed.”

Toch was er enige onzekerheid bij de Tourstart in Bilbao. ,,Maar ik ben tevreden tot nu toe. Het gaat per dag beter. Ik denk ook dat ik alleen maar sterker ga zijn en vrees de laatste week van de Tour niet. Zegt Jonas dat de Alpen hem beter liggen? Ik word elk jaar beter op de langere beklimmingen. Dus we gaan het zien wie er het meest van de Alpen houdt.”

Zijn optreden oogt minder spectaculair dan eerdere jaren toen hij nog wel eens doldrieste aanvalspogingen deed. ,,Maar ik ben nu meer ervaren. Het is leuk om te winnen na een solo van 50 kilometer, maar de Tour duurt drie weken. Je moet niet met je krachten smijten en vooral met het hoofd rijden.”

Met het hoofd rijden wil hij ook in de soms gevaarlijke afdalingen. Vorige week ging zijn vriendin Urska Zigart zwaar onderuit in de Giro Donne. ,,Het gaat gelukkig al een stuk beter met haar. Ze heeft alweer gefietst. Het doet me wel nadenken als we met 90 kilometer per uur naar beneden rijden. Maar ja, het is ons beroep en we proberen respectvol te rijden. Maar het is soms chaotisch en dan denk ik zeker na haar val wel eens: is dit het allemaal waard?”

