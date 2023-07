Jasper Philipsen steekt op het laatste moment een stokje voor recordzege Mark Cavendish in Tour de France

Het scheelde heel weinig of Mark Cavendish had in 'zijn’ Bordeaux zijn 35ste recordzege geboekt. De 38-jarige Brit ging in de zevende etappe van de Tour de France van ver de massasprint aan, maar werd in de laatste meters nog ingehaald door Jasper Philipsen, die voor de derde keer mocht juichen.

Na twee zware Pyreneeënritten waren vandaag de sprinters weer aan zet. Dat het op een sprint uit zou draaien, werd al heel snel duidelijk. Vier renners reden nadat Tourbaas Christian Prudhomme met zijn vlag wapperde weg, maar drie daarvan lieten het al net zo snel weer lopen. Simon Gueglielmi van Arkéa-Samsic was de enige die het wél zag zitten en reed zodoende ruim 100 kilometer alleen aan de leiding.



Na de tussensprint - Biniam Girmay versloeg Philipsen in de sprint om de tweede plek - maakten Nans Peters (AG2R-Citroën) en Pierre Latour (TotalEnergies) de oversteek naar hun landgenoot Gueglielmi. Meer dan anderhalve minuut voorsprong op het peloton fietsten ze niet bij elkaar. Op de enige gecategoriseerde hindernis moest Gueglielmi zijn twee landgenoten laten rijden en pakte Latour het enige bergpuntje mee. Daarna werden de sprinttreinen in stelling gebracht en ging het in stevig tempo richting Bordeaux.

Drie keer raak voor Philipsen

Al twaalf keer wist er een Nederlander te winnen in Bordeaux. Wat dat betreft waren alle ogen gericht op Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, waarbij het bij Jakobsen wel de vraag was of hij hersteld was van zijn val van dinsdag. Dat zijn ploeggenoten van Soudal-Quick Step lange tijd op kop reden was in ieder geval al een goed teken.



In de chaotische sprint speelde Jakobsen uiteindelijk geen rol. Cavendish deed dat wel. Nadat Mathieu van der Poel zijn sprinter Philipsen na een geweldige lead-out afzette, viel het even stil en reageerde Cavendish. De Brit pakte een kleine voorsprong op de rest, maar werd in de laatste meters toch nog ingehaald door Philipsen. De Belg tekende voor zijn derde overwinning en gaf zijn status als sprintkoning van de Tour alleen maar meer glans.

Volledig scherm Jasper Philipsen en Mark Cavendish naast elkaar. © REUTERS

,,Ik had hem graag zien winnen, maar hij is snel genoeg en er komen voor hem nog kansen. Het is lastig om hem te verslaan. Ik ben blij dat het gelukt is", zei Philipsen na zijn overwinning. Cavendish was dertien jaar geleden wel de beste in Bordeaux. De winnaar vervolgt: ,,Zonder mijn teamgenoten zou ik er nooit drie kunnen winnen, laat staan drie op rij. We doen alles wat in onze macht ligt en dat leidt gelukkig tot deze mooie successen. In de laatste drie kilometer ging het heel erg goed. Door Jonas en Mathieu kon ik het afmaken. Dat is hoe wij winnen.”

Cavendish vertelde na afloop dat hij een schakelprobleem had. ,,Ik moest daardoor weer even gaan zitten om 'm op een zwaardere versnelling te zetten", legde hij uit. ,,Ik zat op een goede positie, met dank aan Cees Bol. Ik ging eerder aan dan ik wilde, maar het was alsnog op dezelfde plek als in 2010 toen ik won. Voor nu ben ik even teleurgesteld, maar we blijven het proberen. Ik denk dat ik Jasper kan verslaan.”

Groenewegen vijfde

Biniam Girmay toonde beterschap en finishte in de massasprint als derde. Dylan Groenewegen werd uiteindelijk achter Luca Mozzato vijfde. Jakobsen passeerde als vijftiende de meet.



Zaterdag wacht een lastige heuvelrit van 200 kilometer met finish in Limoges.

Liveblog bekijk belangrijke updates Mark Cavendish bijna op de verrassing, maar Philipsen wint Wat scheelde het? Niets! Cavendish speelde op de verrassing, maar Philipsen is toch echt de snelste en verwijst Cav naar de tweede plek. Girmay wordt derde, Groenewegen vijfde. Laatste kilometer! Het is echt heel smaal. Maar we zien alle mannen wel van voren. Jakobsen zit rond positie 20. Hij zit in het gedrang. Philipsen in derde positie, hij moet hopen op een sterke Van der Poel. Nog 1,5 kilometer Dylan Groenewegen zit in het wiel van Philipsen. Het is een gevecht om het wiel, want ook Welsford en Ewan zitten daar. Nog 2 kilometer Alpecin-Deceuninck met een mooie trein aan de linkerkant van de weg. Van der Poel zit al helemaal klaar om Philipsen af te zetten. Nog 3 kilometer Vanaf nu kunnen de klassementsmannen geen tijd verliezen. Dat scheelt alvast een pak stress. De ploegen van de sprinters schuiven op, de klassementsrenners maken plaats. Nog 4 kilometer Er is niet echt een duidelijke lijn in de sprintvoorbereiding. Vingegaard rijdt in tweede positie achter Laporte. Ondertussen wordt Latour ingerekend. Nog 5 kilometer Nu is het draaien en keren. Nog gekker: er zijn wegwerkzaamheden, dus ligt er ook nog een deel van het parkoers open. In vergelijking met dertien jaar geleden is de aankomststrook veel smaller. Hopelijk gaat het allemaal goed. Nog 6 kilometer Latour gaat alleen verder. De renner van TotalEnergies maakte al een veel sterkere indruk dan Peters. Nog 8 kilometer Het verschil is nog maar 13 seconden, voor wat het waard is. Bij afwezigheid van Van Aert gaat Laporte in ieder geval niet meesprinten. De Fransman zit al in tweede positie voor Vingegaard. Nog 10 kilometer Het is een gevecht naar de laatste kilometers. Voorin zitten alle ploegen gegroepeerd. Het verschil: 27 seconden. Nog 12 kilometer Pierre Latour blijft alles geven. Hij rijdt een sterke etappe, maar zal het waarschijnlijk niet tot de finish halen.



De prijs van de strijdlust is geheel terecht voor Gueglielmi. 💪He was on his own for most of the stage, you've voted for @SimonGuglielmi as your combative rider of the day!



💪Il a fait cavalier seul pendant la majeure partie de l'étape, vous avez voté pour @SimonGuglielmi en tant que coureur combatif du jour ! #TDF2023 | @century21fr pic.twitter.com/p7CUZcYw0p — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 14 kilometer Nans Peters en Pierre Latour hebben nog 39 seconden voorsprong. Ze zijn nog 'fris', want ze hebben nog maar 60 kilometer in de aanval gereden. Nog 16 kilometer Wout van Aert zit helemaal achterin het peloton en gaat zich vandaag niet mengen. Hij had het al aangekondigd. Morgen wacht er een lastigere rit, meer geschikt voor de Belg. Nog 19 kilometer Al twaalf keer won er een Nederlander in Bordeaux. Vandaag moeten we wat dat betreft vooral kijken naar Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Danny van Poppel, Mathieu van der Poel, Cees Bol en Mike Teunissen zullen we ook van voren zien, maar dan vooral om hun sprintkopmannen af te zetten. Nog 22 kilometer Soudal-Quick Step rijdt al een tijdje op kop van het peloton, een teken dat Fabio Jakobsen heeft aangegeven dat hij er klaar voor is. Het wordt een chaotische slotfase. Vooral in de laatste kilometers is het erg smal. Tot drie kilometer van het einde is het voor de knechten de taak om de kopmannen goed af te zetten. Daarna wordt het best wel gevaarlijk. De favorieten Wie moeten we straks in de sprint in de gaten houden? Jasper Philipsen is natuurlijk de topfavoriet. Hij heeft al twee etappes gewonnen en is de man in vorm. Concurrentie komt vooral van Phil Bauhaus en Caleb Ewan, die telkens als tweede en derde eindigden. Voorlopig komen Mads Pedersen, Biniam Girmay en Dylan Groenewegen er nog niet aan te pas, maar misschien vandaag wel. En wat kan een gehavende Fabio Jakobsen? Wout van Aert sprint niet mee, zei hij voor de etappe. Maar de meeste ogen zijn natuurlijk gericht op Mark Cavendish, die geschiedenis kan schrijven. Jasper Philipsen en Neilson Powless. © BELGA Nog 27 kilometer Latour en Peters hebben 1.14 minuut. In het peloton wordt er serieus tempo gemaakt en is het positioneren begonnen. Nog 34 kilometer De twee overgebleven aanvallers hebben 1.10 minuut voorsprong op het peloton. Jumbo-Visma zit goed van voren om Jonas Vingegaard te beschermen. Pierre Latour als eerste boven Voor wat het waard is. Toch nog een prijs voor TotalEnergies in deze Tour. Nog 40 kilometer Voor Gueglielmi gaat het op het klimmetje net iets te hard. De renner van Arkéa-Samsic heeft al de hele dag alleen in de aanval gereden en begint zijn benen wel te voelen.

Volledig scherm Fabio Jakobsen in het midden van het peloton. © REUTERS

