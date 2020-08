‘Ineos overweegt Bernal voor Tour te vervangen door Carapaz’

De Colombiaanse titelverdediger in de Ronde van Frankrijk moest afgelopen weekend opgeven in het Critérium du Dauphiné vanwege een rugblessure.

Bij Ineos zitten de drie winnaars van de afgelopen edities van de Ronde van Frankrijk in de ploeg, maar zekerheid over topvorm bij de drie renners is er niet. Bernal is geblesseerd, Geraint Thomas en Chris Froome maakten tot dusverre weinig indruk.



Carapaz stond op het programma van Ineos om zijn titel in de Giro d'Italia te verdedigen. De 27-jarige wielrenner uit Ecuador maakt echter wellicht eerder dan gepland zijn debuut in de Tour de France.