Ineos-kopmannen Thomas en Bernal zijn ‘goed met elkaar’

Of ‘G’, zoals Thomas binnen de ploeg wordt genoemd, er klaar voor is, blijft gissen. Hij viel uit na een val in de Ronde van Zwitserland en trainde sindsdien alleen nog. ,,Maar ik heb er sinds november alles aan gedaan om hier op mijn niveau van vorig jaar terug te komen. Het winnen van de Tour was een geweldige ervaring. Dat wil ik nog eens meemaken. Aan de andere kant voel ik minder druk. Ik heb de Tour al een keer gewonnen, ik hoef me niet te bewijzen. Ook niet voor mensen die me een ‘one-hit-wonder’ noemen. Als ik dat al zou zijn was het in ieder geval een goede hit.”



,,Ja, ik ben jong”, realiseerde Bernal zich. ,,Maar ik word omringd door een sterk team met veel ervaring. Alles gaat veel makkelijker als je zulke jongens alleen maar hoeft te volgen. Zij brengen me in de positie waar ik moet zijn. Ik maak me geen zorgen.”