‘In de tiende etappe kan het weer feest voor ons zijn’

Teunissen won verrassend de eerste etappe in Brussel, waarin Groenewegen in de laatste kilometers ten val kwam. De Limburger droeg twee dagen de gele trui. Vroeg in de zevende etappe kwam Teunissen ten val, op dezelfde plek als Tejay van Garderen. De Amerikaan bleek zijn hand te hebben gebroken en kon niet meer van start in de achtste rit. ,,Ik heb Van Garderen gezien, dus het kan allemaal een stuk erger. Het is niet ideaal, ik heb wat schaafwonden en last van mijn pols. Ik ben ook opgestaan met een stijf gevoel, maar het komt vast goed.”



Het koningskoppel van Jumbo-Visma zal in de heuvelachtige rit naar Saint-Etienne geen rol van betekenis spelen. ,,We mogen deze rit niet onderschatten. Het is voor ons zaak de etappe goed door te komen. In de tiende etappe kan het voor ons weer feest zijn”, aldus Groenewegen, de winnaar van de zevende etappe.