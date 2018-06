'In de eerste bergrit gaan we zien hoe goed Tom écht is'

Breukink en HelmantelTom Dumoulin gaat na zijn tweede plaats in de afgelopen Giro d’Italia ook in de Tour de France voor het klassement. Erik Breukink (ervaringsdeskundige met de dubbel Giro-Tour) en Adriaan Helmantel (trainer en coach van Sunweb) over de mogelijkheden én de risico’s.

Erik Breukink was zijn tijd ver vooruit. Als jonge ronderenner was hij niet anders gewend dan de dubbel Giro-Tour te rijden. Hij deed het vier keer in zijn loopbaan en in 1987 (3de en 21ste), 1988 (2de en 12de) en 1989 (4de en opgave in de Tour) zelfs drie keer op rij.

,,In dat laatste jaar won ik nog wel de proloog in de Tour en pakte ik het geel, maar heb ik niet uitgereden'', zegt Breukink. ,,Na twee weken was het op. In die tijd was de combinatie nog lastiger, want er zaten maar drie weken tussen. Maar de Tour die wilde je gewoon rijden. Was je goed, dan ging je mee. Het was veel minder gepland dan nu met hoogtestages en voorbereidingen. Daardoor staan er ook veel meer frisse jongens aan de start. Nu is het nog maar voor een enkeling weggelegd om beide ronden voor een klassement te rijden.’’

Volledig scherm Erik Breukink en Adriaan Helmantel (rechts). © ANP, Cor Vos

Chris Froome gaat het doen en Tom Dumoulin is ook zo’n ‘enkeling’. Adriaan Helmantel, trainer-coach van Team Sunweb over de keuze. ,,We gaan met Tom naar de Tour met de focus op het klassement. Het idee was altijd: we richten ons volledig op Giro. Het plan was om daar te scoren en dat is gelukt. We hoeven in de Tour niks recht te zetten, dus alles is bonus.’’

Deze renners wonnen ooit de dubbel Tour-Giro

• Marco Pantani 1998

• Miguel Indurain 1993, 1992

• Stephen Roche 1987

• Bernard Hinaull 1982, 1985

• Eddy Merckx 1970, 1972, 1974

• Jacques Anquetil 1964

• Fauso Coppi 1949, 1952

,,Op termijn gaat de Tour, zeker na deze bevestiging in de Giro, ook een keer doel worden. Tom heeft de Tour nog nooit voor het klassement gereden'', aldus Adriaan Helmantel. ,,In de Tour geldt is de stress en drukte dermate groter dan in Giro. Dus benaderen met het deze keer met de focus voor het klassement. De kans is reëel dat Tom er in de tweede of derde week doorheen zakt. Maar het zal ons in ieder geval waardevolle informatie leveren voor de jaren die er op volgen. Ook gaan we zien hoe de ploeg zich houdt als we in de Tour voor het klassement gaan.’’

Kasseienrit

Al houden ze er bij Sunweb net zo goed rekening mee dat Dumoulin ook nog in de derde week meedoet met de beste klassementsrenners. Helmantel: ,,Ik sluit zeker niet uit dat ie goed gaat doen. Wij als ploeg en ook Tom heeft die ambitie. Wij hebben ook liever een goede uitslag dan dat hij er in de tweede week doorheen zakt. Maar de druk van het goed moeten doen is minder. Maar het zou zomaar kunnen dat het drie mooie weken worden.’’

Rood en roze, nooit het geel

Tom Dumoulin droeg het rood en het roze, maar nog nooit het geel. Hij reed in de Vuelta zes dagen rond in de rode trui. Het roze had hij in totaal zeventien dagen om zijn schouders.

Quote Het kan zo maar zijn dat hij er na de eerste 9 dagen prima voor staat. Adriaan Helmantel In de ogen van Breukink is het logisch dat Dumoulin dit jaar kiest voor de dubbel Giro-Tour. ,,Zeker als je al twee jaar zo in Giro strijdt en ook al een keer de Vuelta bijna gewonnen hebt. En in de Tour twee jaar terug won Dumoulin twee ritten, dus hij is gewoon van heel hoog niveau. Wie weet kan het nog wel iets moois worden als hij zijn topniveau kan halen. De Tour kent dit jaar een lange aanloop naar de bergen. Veel vlakke ritten in de eerste week en die kasseienrit. Dat kan hij wel. Tot die tijd gaat Dumoulin het niet laten lopen. En daarna in de eerste bergrit gaan we ontdekken hoe goed hij is.’’