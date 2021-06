Ide Schelling: bergkoning én publiekslieveling: 'Show? Dat zit gewoon in me’

Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour | Nieuwe kans voor Van der Poel

7:16 Het peloton in de Tour de France maakt zich vandaag op voor etappe twee. Dagelijks blikken we vooruit op de rit van de dag. Opnieuw staat de renners een bijzonder lastige finale te wachten. Net als zaterdag ligt de route vol met heuvel en ligt de finish bergop, dit keer na de beklimming van de Mûr de Bretagne. De Fransman Julian Alaphilippe vertrekt dankzij zijn ritwinst van gisteren in de gele trui.