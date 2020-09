Hunkering naar geel steeds ondraaglijker voor Fransen: ‘Pinot voelt de druk van de natie’

Video & podcast Van Aert ziet geen Tourwin­naar in zichzelf: ‘Ik wil me niet omscholen tot ronderen­ner’

15 september Strade Bianche en Milaan-Sanremo heeft Van Aert gewonnen. Twee etappes in de Tour ook. Komen nog: het WK in Imola, waar hij de titel wil in het tijdrijen én op de weg. Om dan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Van Aert verkeert in een zegeroes en de roes is verslavend. Alles kan, zelfs een grote ronde winnen, zeggen ze. ,,Maar dat wil ik niet”, zegt Van Aert tegen verslaggever Marc Ghyselinck.