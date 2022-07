Hitte op komst in Tour de France: 'Ik heb wel eens in Qatar gekoerst, maar daar hoef je geen bergen op, hè’

Met video Wat Tadej Pogacar ook probeerde, Jonas Vingegaard gaf geen duimbreed toe: ‘Had zijn aanvallen verwacht’

Jonas Vingegaard erkende dat zijn inspanningen van woensdag een dag later op weg naar Alpe d’Huez nog voelbaar waren. Maar de Deen van Jumbo-Visma pareerde in zijn eerste dag als geletruidrager in de Tour de France de aanvallen van de onttroonde Sloveen Tadej Pogacar. ,,Ik had zijn aanvallen verwacht en kon hem gelukkig volgen”, keek Vingegaard terug op de twaalfde etappe.

14 juli