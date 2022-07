Hitte op komst in de Tour de France: ijssokken, koelvesten en het ‘extreme weather protocol’

Tadej Pogacar had geel wel af willen staan: ‘We namen die beslissing te laat’

Geletruidrager Tadej Pogacar had het niet erg gevonden als hij de leiderstrui was kwijtgeraakt in de tiende etappe van de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates hield op de streep in Megève echter 11 seconden van zijn voorsprong over op de Duitser Lennard Kämna, die uit de vroege vlucht bijna 9 minuten eerder over de finish was gekomen. ,,Maar ik ben ook blij dat ik nog in het geel zit.”

12 juli