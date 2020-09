Hirschi krijgt prijs voor superstrijdlust van Franse jury

LIVE | Dumoulin snel onderweg in tijdrit, kan Roglic geel veiligstel­len?

17:13 De twintigste etappe in de Tour de France is de laatste kans om plekken te winnen in het algemeen klassement. Een tijdrit van ruim 36 kilometer, met aankomst op de beklimming van La Planche des Belles Filles. Geletruidrager Primoz Roglic (Jumbo-Visma) start om 17.14 uur als laatste en verdedigt in het klassement een voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogacar. Volg de tijdrit hier!