Hectische dag voor Dumoulin, Kruijswijk en Mollema

Net als veel van zijn collega's ging Bauke Mollema zondag in de zware kasseienrit in de Tour de France met zijn fiets naar de grond. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo viel zelfs twee keer en hield aan de rit, gewonnen door zijn Duitse ploeggenoot John Degenkolb, een pijnlijke rug over.



,,De eerste keer viel ik toen Daniel Oss dwars over de straat stond. Ik kon hem niet meer ontwijken. Dat was best een harde klap. De tweede valpartij stelde niet zoveel voor'', aldus Mollema. ,,Het was enorm hectisch. Ik zat eigenlijk de hele etappe van voren, en dat was het belangrijkste: steeds in de voorste posities de kasseien oprijden. Zo kon ik de dag mooi doorkomen.''



Ondanks de valpartijen en het chaotische verloop, veranderde in het klassement niet heel veel. Mollema: ,,Ik had verwacht dat de verschillen tussen de klassementsrenners wat groter zouden zijn geweest. Je zag dat alle ploegen met de renners voor de algemene rangschikking steeds zorgden dat hun kopman na pech weer vooraan kon komen aansluiten.''