Grøndahl Jansen verruilt Jumbo-Visma voor Mitchelton-Scott

Overmacht Jum­bo-Vis­ma rookt de concurren­ten één voor één uit

14 september Na een nieuwe demonstratie van Jumbo gaat de ploeg in ideale positie de laatste en beslissende Tourweek in. Primoz Roglic heeft alleen de ijzersterke Tadej Pogacar, ritwinnaar gisteren, nog over als concurrent voor de zege. De rest wordt systematisch uitgerookt.