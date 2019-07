Groenewegen pakt langverwachte zege: ‘Voelde me goed’

Teunissen blij voor Groenewe­gen: ‘We weten dat hij de snelste is’

18:27 Heel blij was Mike Teunissen dat ploeggenoot Dylan Groenewegen zijn etappezege in de Ronde van Frankrijk eindelijk op zak had. Teunissen won zelf de eerste rit in de Tour in Brussel toen Groenewegen ten val kwam, maar in de zevende rit naar Chalon-sur-Saône konden de mannen van Jumbo-Visma de sprinter van de ploeg goed in stelling brengen.