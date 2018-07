Groenewegen net op tijd binnen bij eerste bergetappe

Dylan Groenewegen hoeft de Tour de France niet te verlaten. De sprinter van LottoNL-Jumbo, al goed voor twee ritzeges, kende zoals voorspeld een zware dag in de Alpen. Hij werd gehinderd door de gevolgen van een val in de kasseienrit van zondag en raakte al snel achterop.

Een halve minuut voordat de tijdlimiet was verstreken, iets meer dan 34 minuten achter ritwinnaar Julian Alaphilippe, bereikte Groenewegen de finish in Le Grand-Bornand. ,,Ik zal elke dag starten die ik kan starten. Opgeven daar houd ik niet van. En als je niet start weet je ook niet of het gaat.''

Groenewegen kwam aan in een groep met onder anderen collega-sprinters Mark Cavendish en Marcel Kittel. Hij had de hele dag steun gehad van zijn ploeggenoten Timo Roosen en de Noor Amund Grøndahl Jansen. ,,De pijn in mijn knie is inderdaad niet geweldig. Aan Amund en Timo heb ik wel veel te danken vandaag, die hebben veel werk voor me verricht. Je kunt niet veel doen hè, want er zat niet veel 'power' in die knie. Ik sla me er wel door. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.

Het was rekenen onderweg, vertelde Groenewegen. ,,Je maakt een beetje een berekening hoe hard ze kunnen rijden. Renshaw is daar goed in. We hielden dertig seconden over. Als je het zo kunt timen, is dat perfect. Ik hoop dat het elke dag wat beter gaat.''