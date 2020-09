Goed nieuws voor Jumbo-Visma: geen corona in ploeg gele trui, hele peloton negatief getest

Roglic: Gele trui is de droom van iedere renner

6 september Graag had Primoz Roglic zondag ook de ritwinst gepakt in de negende etappe van de Tour de France. Dat lukte net niet, maar de gele trui die hij in ontvangst mocht nemen vergoedde veel, zo niet alles. ,,Je pakt niet elke dag de gele trui in de Tour”, zei de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. ,,Het is de eerste keer voor me. En het is iets waarvan elke jonge wielrenner droomt.”