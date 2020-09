Gesink vol lof over Dumoulin: ‘Een fantastische teamplayer’

Robert Gesink maakt zich absoluut geen zorgen om het wegvallen van Tom Dumoulin uit de top van het klassement in de Tour de France. ,,We hebben met ballen gekoerst”, aldus de ervaren Varssevelder van Team Jumbo-Visma na de eerste Pyreneeënrit.

Gesink verrichte zelf veel werk op de Port de Balès, waarna Dumoulin in de eerste kilometers van de klim over de Peyresourde de groep favorieten uitdunde. ,,We wilde even kijken wat er mogelijk was en hoe de verhoudingen ervoor staan in het peloton‘’, legt Gesink uit. ,,We hebben met ballen gekoerst wat dat betreft, maar dat zullen we nog vaker doen.”

Nadat Dumoulin kopwerk had gedaan, moest de Limburger afhaken en verloor hij op de finish meer dan twee minuten op de topfavorieten, onder wie Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. ,,De Tour is nog lang‘’, relativeert Gesink. ,,Natuurlijk is het niet ideaal. Aan de andere kant heeft Primoz laten zien dat hij heel erg goed is. En het geeft het alleen maar aan dat Tom een fantastische teamplayer is.”

Ook ploegmaat George Bennett was lovend over het rijden van Dumoulin. ,,Tom zei onderweg dat hij zich niet goed voelde”, aldus de Nieuw-Zeelander. ,,Hij heeft geweldig gereden. Een echte teamspeler.’’



Gesink blijft dus optimistisch: ,,We weten natuurlijk allemaal waar Tom vandaan komt, en als-ie dit al kan... Dat belooft alleen maar heel veel voor wat nog komen gaat. Dit is een super Tour-start voor onze ploeg, met al drie etappezeges. Hopelijk trekken we dit door.”

