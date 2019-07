Geen Tour voor Laurens ten Dam, maar wel columns voor het AD

Balen zeker, dat je niet bent geselecteerd voor de Tour? Ten Dam: ,,Vorig jaar bij Sunweb werd ik in eerste instantie ook buiten de ploeg gehouden, dat vond ik veel vervelender. Ik heb er nu meer vrede mee. Ik heb tien keer de Tour mogen rijden en ook tien keer Parijs gehaald. Ik ben trots op die score. Ik heb me nu thuis op de bank geïnstalleerd, dat gebeurt niet zo vaak. Ik lig nu liever hier dan op een hotelbed in Brussel. Weet je wat het ook is? De Tour is loodzwaar en in de Dauphiné waren mijn benen niet top. Dan is het ook goed zo. Ik ben 38 jaar inmiddels. Aan alles komt een einde.’’

Kun je de laatste keer nog herinneren dat je er niet bij was?

,,De laatste zomer zonder slechte koffie en meterslange baguettes? In 2007 was ik tijdens de Tour op vakantie met mijn vriendin Thessa, samen op de camping. Dat lijkt een vorig leven. Er was geen internet, we hadden geen kinderen. Ik was jong en onbedorven en nu bijna bejaard.’’



Hoe ga je het aanpakken, die columns elke zaterdag?

,,Ik weet in elk geval dat de deadline elke vrijdagavond is en ik heb me voorgenomen om goed te plannen. Voor de Belgische krant Het Nieuwsblad heb ik ook columns geschreven en dan schoot ik soms in de stress omdat de tijd begon te dringen. Ik wil in elk geval mijn best doen om foutloos en in mooi lopende zinnen te schrijven. Ik ben best trots op deze column namelijk.’’