Geen breuken bij Froome na valpartij: ‘We beslissen vandaag over een vervolg in de Tour’

,,Gelukkig geen breuken, maar wel veel blauwe plekken en een zwelling in mijn linkerbeen en borstkas. Ik ga proberen om een goede nachtrust te pakken. Het is afwachten hoe het er in de ochtend uitziet. Dan zal ik een beslissing maken met de medische staf over een mogelijk vervolg in de Tour", schrijft Froome, viervoudig Tourwinnaar op zijn Twitter-account, die zeven kilometer voor de streep viel.



Het leek erop dat hij niet meer kon opstappen, maar toch fietste hij de etappe uit, met een achterstand van veertien minuten op winnaar Julian Alaphilippe. Eerder in de openingsrit ging het ook al mis,omdat een vrouw met een kartonnen bord ervoor zorgde dat driekwart van het peloton tegen de vlakte ging.