Franse politie valt binnen in hotel van ploeg Wout Poels: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

,,We kwamen gisteravond laat om negen uur aan bij het hotel. Even later stond het voel met politie. Dat voelde een beetje gek, want ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ze hebben al mijn spullen onderzocht”, vertelde Matej Mohoric, ritwinnaar deze Tour, over de actie. ,,Maar ik voelde me niet ongemakkelijk, want ik heb niets te verbergen. Ze hebben onze telefoons, onze computers en bezittingen gecheckt. En ze waren ook in de bus. Ik vind het een beetje vreemd dat ze nu, in 2021, nog steeds denken dat we iets illegaals doen. We konden geen massages krijgen en ook geen diner gehad. Alleen wat snacks op de kamer. Maar we zijn meer dan ooit gemotiveerd om ons te laten zien in de laatste bergetappe.’’