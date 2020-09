Figurant in eigen koninkrijk: van totale controle Ineos is niet meer over

Door Daniël Dwarswaard



Bradley Wiggins, Chris Froome (vier keer zelfs), Geraint Thomas en Egan Bernal. Het was in de Tour de France de laatste jaren altijd prijs. Alleen in 2014 ging Vincenzo Nibali (Astana) er met het geel vandoor. Team Sky, later Ineos, was de leeuwenkoning van het peloton. De machtigste. Iedereen die een gevaar vormde, die werd langzaam of snel aan flarden gescheurd. Als een testbeeld reed de ploeg week in week uit op kop. Als robots, die de dappere aanvallers elke zin om te demarreren ontnemen.