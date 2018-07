Froome, Porte, Quintana en Yates verliezen op dag 1 al tijd op Dumoulin en co

Op de Boulevard Duguesclin trappelt bodyguard Fabien van ongeduld. Nadat er al vele renners zijn gepasseerd, ziet hij eindelijk ook Chris Froome. De rechterelleboog is geschaafd, de rechterkant van zijn shirt is groen en bruin, het zijn restanten van een val in het gras. De viervoudig Tour-winnaar loopt al in de eerste rit tegen 51 seconden achterstand aan op mannen als Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Romain Bardet en ook Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. En dat terwijl Froome de valpartij op tien kilometer van de streep, waarbij velen tegen het asfalt smakten, juist had ontweken. Daar werd niet alleen sprinter Arnaud Demare uitgeschakeld voor de ritzege. Ook werden klassementsrenners Richie Porte en Adam Yates in de achtervolging gedwongen. Zij verliezen net als Froome 51 seconden. Nairo Quintana leek een van de grote winnaars van de dag te kunnen worden, maar knijpt op 3,4 kilometer plots in zijn remmen. Wat blijkt: hij heeft op een verkeerseiland beide wielen gebroken en kan onmogelijk nog vierhonderd meter verder doorrijden om zo in aanspraak te komen voor de driekilometersregel.

,,Chris is in elk geval niet de enige, dat scheelt”, verzucht Sky-ploegleider Servais Knaven even later. Hij is niet verrast door de uiterst nerveuze finale in Fontenay-Le-Comte. Over het algemeen geldt: hoe makkelijker de rit, des te gevaarlijker de finale. Knaven: ,,En dit was een hele makkelijke etappe. Iedereen weet: als ik win, heb ik de gele trui. Dat maakt het nog eens extra nerveus. Maar dit zijn allemaal dingen die er bij horen in de eerste week van de Tour.”