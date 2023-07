Fabio Jakobsen niet blij met de sprint van Jasper Philipsen: ‘Daar heb ik wel mijn twijfels bij’

„Het was chaotisch en hectisch. Je zou zelfs kunnen zeggen gevaarlijk”, begon Jakobsen na afloop. „Ik zag net dat Jasper won, maar daar heb ik wel mijn twijfels bij. Als je op anderhalve meter van de boarding begint, dan denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen.” Jakobsen pleit er dan ook voor om het moment nog eens nader te bekijken. „Dat is aan de jury, daar kan ik niets aan doen. We willen geen valpartijen en ik moet inhouden omdat de boarding te dichtbij komt. Dit is wel een incident waar ze naar moeten kijken, dit is niet mooi voor de koers.”

Kritisch op parkoersbouwer

„Het maakt de overwinning ook iets minder mooi voor hemzelf, maar goed.” Daarnaast is de sprinter van Soudal-Quick Step kritisch op de parkoersbouwer. „Sowieso dat slingeren op het einde, van links naar rechts. We hebben hier kilometers aan rechte wegen. Waarom niet gewoon zorgen dat die laatste vijfhonderd meter rechtdoor is? Dan krijg je dit soort ellende niet. Naar zo’n finish moet wat beter gekeken worden.”



Tot slot steekt Jakobsen de hand ook nog in eigen boezem. „We hebben net iets te lang gewacht, waardoor we werden ingesloten door Jayco–AlUla en Lotto Dstny. Dan zit ik in het midden met frisse benen, maar niet in de winnende positie. Ik had de benen om te winnen, maar positioneren is de helft van het werk. Er komen nog meer sprints en daar moet ik me maar aan vasthouden.”