Fabio Jakobsen keek de dood in de ogen, nu wint hij in de Tour: ‘Het is een sprookje’

Door Daniël Dwarswaard



Een paar honderd meter na de finish omarmt Fabio Jakobsen zijn ploeggenoten op een rotonde in het Deens Nyborg. Ze vieren. Niet met gebrul of geschreeuw, maar met liefdevolle knuffels. Het zijn dezelfde mannen die bijna twee jaar geleden bij hem langs kwamen. In het ziekenhuis en later ook thuis. Toen kon Fabio Jakobsen nog niet lopen na zijn afgrijselijke crash in de Ronde van Polen. ,,We zullen je altijd blijven steunen, zeiden ze toen. En kijk nu. Deze dag zal ik heel mijn leven niet vergeten.’’



Zijn eerste sprintkans ooit in de Tour de France is raak en Jakobsen wint voor Wout van Aert en Mads Pedersen. Bijna 700 dagen nadat hij voor zijn leven vocht in een Pools ziekenhuis. Een mirakel is het. Jakobsen: ,,Het is een speciaal verhaal, een sprookje misschien wel. Ik ben al heel blij dat ik hier in de Tour de France kan zijn. Er zijn voorbeelden van renners die crashen die zo’n kans niet krijgen. Niet in het leven en niet als wielrenner. De crash heeft me nederig gemaakt. Ik hoop dat mensen thuis voor de televisie ervan genieten dat ik weer kan sprinten voor de winst, in de grootste wedstrijd van de wereld. En al die mensen hier langs de kant in Denemarken. Ik heb er in ieder geval enorm van genoten.’’