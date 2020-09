Etappe 14 | Klassiekerspecialisten aan zet in zelden vlakke rit

De klasse­ments­ren­ners aan zet in de bergen van Centraal Massief

11 september De klassementsrijders zijn aan zet in de dertiende etappe van de Tour de France, een rit over 191 kilometer van Châtel-Guyon naar Puy Mary. Het peloton trekt over de bergen van het Centraal Massief en vooral de laatste 15 kilometer beloven veel spektakel.